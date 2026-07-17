Sardegna e Umbria collaboreranno per rafforzare la candidatura italiana del progetto europeo dell'Einstein Telescope, il rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione che potrebbe essere ospitato nell'ex sito minerario di Sos Enattos, a Lula (Nuoro). Stamane a Nuoro le presidenti delle due Regioni, Alessandra Todde, e Stefania Proietti, hanno firmato un accordo di cooperazione per promuovere, sostenere e valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, anche attraverso lo sviluppo di specifici progetti e iniziative comuni.
"L'Umbria ha dei laboratori fondamentali, un
progetto, una tessitura che ci serve proprio per portare a casa,
ancora con più forza, l'Einstein Telescope", ha osservato Todde.
"Oggi stiamo dimostrando che non è un progetto che riguarda solo la
Sardegna, ma un Paese intero". Il riferimento è - come ha spiegato
la collega Proietti al "laboratorio CAOS, che è già installato a
Perugia e che ha fatto atterrare importanti fondi Pnrr".
La Sardegna ospita infrastrutture e centri di
ricerca quali il Sardinia Radio Telescope, il CRS4, i Laboratori
ETIC, il futuro ET SUNLAB, le sezioni INFN, INAF, le Università di
Cagliari e Sassari, il sistema del Parco scientifico e tecnologico
della Sardegna coordinato dall'agenzia Sardegna Ricerche, con i
poli di Pula e Alghero, oltre agli altri organismi regionali
impegnati nella ricerca, nel trasferimento tecnologico e
nell'innovazione, tutti in prima linea per sostenere progetto
Einstein Telescope.
L'Umbria, invece, attraverso l'iniversità degli
Studi e la sezione INFN di Perugia è partner di riferimento per la
realizzazione dell'ET. In particolare, il contributo umbro è
rappresentato dal Laboratorio Internazionale CAOS (Centro per le
Applicazioni sulle Onde gravitazionali e la Sismologia),
infrastruttura scientifica d'eccellenza inaugurata di recente,
unica in Europa per la tecnologia che ospita, realizzata
nell'Università degli Studi di Perugia, con il supporto di ETIC
(Einstein Telescope Infrastructure Consortium),...