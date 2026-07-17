Cacip, Beniamino Garau nominato nuovo presidente - Notizie

Beniamino Garau, sindaco di Capoterra dal 2021, è stato nominato presidente del Cacip, il Consorzio industriale di Cagliari. Architetto, 53 anni, è stato indicato nella riunione del consiglio di amministrazione riunito stamane sotto la presidenza del consigliere più anziano, il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì. Subentra a Barbara Porru, che ha dato le dimissioni poco prima della convocazione dell'assemblea dei soci in cui all'ordine del giorno era prevista la sfiducia nei suoi confronti.

"Non sussistono più i presupposti per proseguire con la necessaria serenità", ha scritto Porru nella lettera con cui ha lasciato l'incarico, come riportato dall'Unione Sarda online.

"La priorità sarà abbattere le divisioni politiche sia all'interno del cda che dell'Assemblea dei sindaci", ha dichiarato il neopresidente. "I Comuni che fanno parte del Consorzio lavoreranno tutti insieme per il rilancio dell'area metropolitana di Cagliari. Dialogo e partecipazione devono tornare al centro della politica industriale del territorio, ciascun attore deve sentirsi protagonista del percorso che affronteremo. C'è l'urgenza di tornare su temi importanti come la situazione delle partecipate, i problemi dell'intera area industriale, le vertenze del comparto produttivo, il rilancio del ruolo del Consorzio nella Cagliari Free Zone".

Garau ha visitato gli uffici del Consorzio per un primo incontro con il personale: "Ho voluto presentarmi a ogni dipendente", ha spiegato, "il loro contributo sarà fondamentale per affrontare gli impegni che ci attendono, da parte mia troveranno tutta la collaborazione di cui hanno bisogno".

Porru ha guidato il Cacip negli ultimi quattro anni. "Il suo mandato", ha detto il suo successore, "è stato caratterizzato da momenti non semplici da gestire, insieme abbiamo affrontato non poche difficoltà, ci tengo a ringraziarla a nome mio e degli altri componenti del Cda per l'impegno dimostrato in questi anni".

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