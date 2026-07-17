A un mese e mezzo dall'avvio della campagna antincendio boschivo 2026 in Sardegna, i dati del consuntivo aggiornati al 16 luglio si rileva che la superficie boschiva percorsa dal fuoco è significativamente inferiore rispetto allo scorso anno, nonostante il numero degli incendi sia aumentato (1.185 contro 1.076) e la superficie complessivamente percorsa dal fuoco si mantenga ben al di sopra della media del periodo 2014-2025 (5.718 ettari, +25%). Sono infatti 212 gli ettari di bosco percorsi dal fuoco, contro i 709 ettari registrati nel 2025.
Si tratta, tuttavia, di un dato che deve essere
letto con la massima prudenza.
"Le alte temperature, il vento e la siccità
possono rendere più rapida e devastante la propagazione del fuoco,
ma non lo innescano. A provocare gli incendi, nella stragrande
maggioranza dei casi, è l'azione dell'uomo - spiega la Regione in
una nota - È questa la conclusione cui giungono, con impressionante
continuità da decenni, le indagini del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale. Lo conferma anche il Rapporto consuntivo 2025
sulle cause e sugli autori degli incendi boschivi in Sardegna,
illustrato al termine della campagna AIB 2025, che evidenzia un
quadro sostanzialmente immutato nel tempo e già emerso nei rapporti
degli anni precedenti: gli incendi boschivi sono, nella quasi
totalità dei casi, il risultato di comportamenti umani. Negli
ultimi cinque anni il Corpo forestale ha ricondotto centinaia di
incendi a comportamenti colposi e dolosi - viene sottolineato - Tra
le principali cause colpose figurano l'utilizzo imprudente di
apparecchi meccanici, elettrici o a fiamma, gli abbruciamenti
abusivi di stoppie, la mancata bonifica dei fuochi accesi nelle
campagne, la carente manutenzione degli elettrodotti e altre gravi
forme di negligenza".
Riguardo i roghi dolosi, "le indagini
documentano incendi appiccati per conflitti tra privati,
controversie...