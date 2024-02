San Nicolò d’Arcidano

I cittadini ricevono gli avvisi e possono inviare segnalazioni all’Ente

Le comunicazioni e segnalazioni via smartphone per avvicinare sempre di più Comune e cittadini. Questo l’obiettivo dell’applicazione Municipium, adottata dall’amministrazione di San Nicolò d’Arcidano e accolta dalla popolazione come un’utile novità.

L’app è in servizio da circa un mese ed è disponibile sia per dispositivi Android che iOs. “Tra i nostri obiettivi c’era quello di potenziare la comunicazione tra Comune e cittadinanza, perciò abbiamo deciso quindi di utilizzare questa applicazione, pubblicizzandola sul nostro sito e con delle brochure”, ha spiegato il sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Davide Fanari. “Su Municipium l’amministrazione può trasmettere informazioni e avvisi, che arrivano sui cellulari dei cittadini con una notifica”.

Tra le altre funzionalità anche la possibilità di prenotare gli appuntamenti con gli uffici comunali e di attivare notifiche per il corretto conferimento dei rifiuti, seguendo il calendario della raccolta differenziata del paese. Non mancano inoltre delle aree informative sui servizi e gli eventi del territorio.

Le comunicazioni però non vanno solo dal Comune al cittadino: procedono anche in senso inverso. “C’è una parte dedicata alle segnalazioni della popolazione, attraverso la quale si possono indicare dei guasti, come per esempio l’illuminazione pubblica assente, o delle situazioni di pericolo sulla strada”, ha aggiunto il sindaco. “Sappiamo di non poter essere ovunque, quindi è importante che la popolazione si renda parte attiva”.

A poche settimane dal lancio, il Comune ha caricato sull’app un sondaggio per raccogliere le opinioni degli utenti. “Per ora sembra che l’applicazione venga apprezzata e abbiamo già ricevuto delle segnalazioni, indice che viene utilizzata”, ha concluso Fanari. “Invitiamo i cittadini a scaricare Municipium e dare consigli e opinioni per migliorare questo nuovo servizio”.

Mercoledì, 28 febbraio 2024