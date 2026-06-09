(Adnkronos) - Quello sul salario giusto "è un decreto molto importante, condiviso con tutte le parti sociali, che finalmente alza l'asticella verso l'alto, alzando il livello di tutti quei contratti che facevano 'dumping' e che oggi devono applicare il salario giusto, che vuol dire verso l'alto a contratto comparativo. E' una sferzata a tutta quella contrattualistica che invece andava in senso opposto, al ribasso. Noi con il salario giusto invece abbiamo determninato quali sono i valori, qual'è il Tec, qual'è la visione a cui devono arrivare tutti i contratti. Nella libertà sindacale dell'art.39 e nel giusto salario dell'articolo 36 della nostra Costituzione abbiamo messo in campo secondo me un decreto davvero ottimo": Così il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, risponde ad Adnkronos/Labitalia, a margine del talk Adnkronos 'Equilibri e prospettive del sistema salute. L'industria farmaceutica scommette sulle competenze' al Palazzo dell'Informazione a Roma, sulle polemiche relative agli emendamenti al dl sul salario giusto.

"Gli Its academy sono l'elemento fondamentale, dove si deve puntare gran parte del nostro fabbisogno futuro. La specificità della formazione deve prevalere sulla generalità e c'è da dire che negli anni è mancato l'orientamento, che non è mai stato uno dei fattori principali, perché c'era sempre l'obiettivo della spesa e non dell'investimento. E credo che quindi il paradigma un po' l'abbiamo invertito con gli Its academy e questo percorso va potenziato", ha poi aggiunto.