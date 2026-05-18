Per oltre dodici anni aveva convissuto con un dolore toracico da sforzo che veniva attribuito ad ansia e reflusso gastrico. Poi, qualche settimana fa, l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Carbonia per una sindrome coronarica acuta: dolore intenso al petto, alterazioni dell'elettrocardiogramma, il timore di un infarto.
Dietro quei sintomi si nascondeva, invece, una
patologia rara e complessa: una fistola coronarica gigante,
un'anomalia congenita che crea una comunicazione anomala tra le
arterie coronarie e l'arteria polmonare, alterando il normale
afflusso di sangue al cuore e provocando ischemia miocardica.
La paziente, una donna di 67 anni, è stata
trasferita all'Arnas G. Brotzu di Cagliari, dove l'equipe di
Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite, diretta da
Angelica Rossi, ha completato gli accertamenti diagnostici
escludendo la presenza di ulteriori malformazioni cardiache
congenite. Il 7 maggio la donna è stata sottoposta a un intervento
mini-invasivo ad alta complessità, eseguito senza necessità di
aprire il torace e senza anestesia generale. Una procedura delicata
e altamente specialistica portata a termine grazie al lavoro
congiunto di professionalità differenti che hanno integrato
competenze cardiologiche, emodinamiche e neuroradiologiche.
A eseguire l'intervento sono stati la stessa
dottoressa Rossi, insieme a Federico Fusaro, direttore della
struttura di Neuroradiologia Interventistica e Vascolare, e Alberto
Boi della struttura di Cardiologia Interventistica ed
Emodinamica.
Per chiudere la fistola è stata utilizzata una
metodica innovativa: dodici micro-spirali a rilascio elettrolitico
inserite all'interno della sacca aneurismatica e rilasciate una
alla volta attraverso un sistema di distacco controllato mediante
corrente a bassa tensione. Una tecnologia utilizzata per la prima
volta in questo tipo di intervento cardiaco. Le spirali,
ripiegandosi all'interno della fistola, hanno interrotto il flusso
sanguigno anomalo provocandone la trombosi e consentendo al sangue
di tornare a irrorare correttamente il cuore, anziché disperdersi...