Le parole, che arrivano dall'audiodescrizione delle scene, e la
forza evocativa della musica conducono gli spettatori non vedenti e
ipovedenti dentro le atmosfere e le visioni di Notte Morricone. Si
apre alla danza "Teatro No Limits", progetto nazionale legato
all'accessibilità dell'offerta culturale ideato dal Centro Diego
Fabbri Ets di Forlì, diretto da Paolo De Lorenzi in collaborazione
con l'Università di Bologna - Campus di Forlì - Dit, di cui il
Cedac da quest'anno è anche partner. La sperimentazione legata
all'arte coreutica parte con lo spettacolo ideato e coreografato
dal pluripremiato artista spagnolo Marcos Morau. Prodotto dalla
Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, ispirato alla figura
e al talento creativo del grande compositore, è andato in scena al
Teatro Massimo di Cagliari tra gli applausi del numeroso pubblico.
Il percorso No Limits permette a 40 spettatori con una disabilità
visiva di seguire, in tempo reale, quanto accade nella scena. Il
tutto grazie alla voce narrante che descrive la gestualità e le
azioni degli interpreti, la complessità e l'eleganza della
coreografia, trasmettendo il fascino di questo emozionante racconto
per quadri. Notte Morricone disegna un inedito ritratto del maestro
autore di indimenticabili colonne sonore per il cinema ma anche di
importanti pagine di musica contemporanea: il diario di una notte
inquieta di un'artista alla ricerca dell'ispirazione tra surreali
incontri e momenti di poesia. "Un'esperienza molto intensa -
racconta all'ANSA Andrea Spiga, musicista cagliaritano - è la prima
volta che assisto a uno spettacolo di danza audio descritto. Se non
ho potuto cogliere lo spettacolo con gli occhi, sono riuscito a
immaginare i corpi in movimento sulla scena, a entrare nella
dimensione onirica e magica di questo affascinante racconto e
immergermi nello spazio creativo del grande compositore che, da
musicista, non posso che amare. Alcune parti mi sono piaciute
tantissimo, altre...
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