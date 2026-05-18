(Adnkronos) - Jannik Sinner festeggia il trionfo agli Internazionali d'Italia 2026... a modo suo. Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Roma battendo Casper Ruud in finale e riportando così un italiano sul trono 50 dopo l'ultimo successo firmato Adriano Panatta. Per celebrare l'ennesimo successo del 2026, Sinner si è quindi concesso una serata diversa, lontana dalla routine "hotel-campo, campo-hotel" che aveva raccontato in conferenza al Foro.

Subito dopo la partita, Sinner si è infatti recato nel centro di Roma insieme alla famiglia, il papà Hanspeter, la mamma Siglinde e il fratello Mark, sempre presenti sulle tribune del Centrale, e in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, arrivata nella Capitale per la semifinale contro Daniil Medvedev.

Insieme a loro Sinner ha lasciato quindi il Centrale per andare all'Osteria Pirò, noto ristorante di pesce nel cuore di Roma. "Certi match finiscono. La voglia di Pirò no!", ha scritto oggi il profilo ufficiale dell'osteria su Instagram, "bentornato Jannik Sinner e congratulazioni per ieri". Non è la prima volta che infatti l'azzurro prenota un tavolo da Pirò, uno dei suoi ristoranti di fiducia durante gli Internazionali.

La cena si è svolta in un clima gioviale e familiare, con Sinner che è poi tornato nel lussuoso hotel 'Roma Cavalieri' in zona Monte Mario prima di ripartire oggi per Montecarlo. L'azzurro si concederà infatti qualche giorno libero prima di focalizzarsi sul Roland Garros: "Ora riposerò per 2-3 giorni, quindi la felicità per questa vittoria mi durerà 2-3 giorni", ha detto il numero 1 in conferenza stampa dopo il trionfo del Foro, "dopo Montecarlo non è stato così perché sono andato subito a Madrid".

"Se arrivi in un torneo felice per quello precedente poi perdi il filo, il nostro sport cambia in un attimo. Credo che la mia felicità non debba dipendere se vinci o no un torneo, altrimenti diventa un incubo", ha spiegato Sinner, "io sono abbastanza equilibrato nei modi di fare, anche fuori dal campo. Mi rendono felici le piccole cose: passare mezza giornata a giocare a golf, andare sui go kart, con quelle cose sono felice". Nei suoi programmi ci sarà forse un po' di allenamento fisico, "ma niente tennis", ha assicurato.