America's Cup, a Cagliari servizio speciale del Ctm dal 21 al 24 maggio - Notizie

Sono attese circa 25mila persone a Cagliari da 21 al 24 maggio, tra turisti e appassionati, in occasione della regata preliminare della 38/a Louis Vuitton America's Cup di vela, dal 21 al 24 maggio. Per agevolare gli spostamenti coi mezzi pubblici il Ctm, l'azienda di trasporti pubblico locale, metterà a disposizione tre navette elettriche e servizi notturni, con frequenze variabili tra i 15 e i 30 minuti (60 la notte) che consentiranno di raggiungere le aree di osservazione del campo di regata e di spostarsi da e verso otto parcheggi di scambio dove sono state posizionate apposite fermate.L'iniziativa è sostenuta dalla Regione Sardegna nell'ambito del contratto di servizio pubblico con il Ctm, con un finanziamento aggiuntivo per circa 2.500 chilometri: tanti ne percorreranno i mezzi destinati al servizio speciale. Per l'occasione sono stati realizzati dei pieghevoli con tutte le indicazioni su corse, fermate, orari e frequenze.Sui bus i passeggeri potranno pagare con il Pos, direttamente al conducente e senza costi aggiuntivi, un servizio che il Ctm conta di estendere quest'estate sulle linee verso le spiagge. I biglietti si potranno acquistare anche sulle app Busfinder e AroundSardinia, oltre che nelle rivendite autorizzate.Nel dettaglio, la navetta America's Cup, con autobus elettrici Solaris Urbino da 18 metri e una capacità di 140 viaggiatori, garantirà un collegamento diretto tra il porticciolo di Su Siccu, via Roma (dove ha sede il Race Village) e la Fan Zone al Lazzaretto e gli otto parcheggi: piazzale Trento, via Battisti, piazza Matteotti, viale Colombo/Molo Ichnusa, piazzale dei Centomila, parcheggio Cuore a Sant'Elia, stadio Sant'Elia e Marina Piccola. Sono previste fermate intermedie sul lungomare fino al capolinea di Su Siccu. Inoltre, sarà potenziata e prolungata la linea 11 da piazza Amsicora verso Sant'Elia, Marina Piccola...

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