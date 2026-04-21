(di Maria Grazia Marilotti) - CAGLIARI, 21 APR - "Le donne con
disabilità subiscono una discriminazione multipla, un silenzio
avvolge le loro vite e nega loro il diritto ad autoaffermarsi,
autodeterminarsi". È una testimonianza diretta quella di Francesca
Arcadu di Giulia Giornaliste Sardegna. L'associazione guidata da
Susi Ronchi rompe questo silenzio e dà alle stampe "Donne,
disabilità e media- parole vs barriere". Un libro a più voci che,
in 24 capitoli, analizza con uno sguardo multidisciplinare i
fattori che incidono su una rappresentazione distorta e
irrispettosa della disabilità. Tema affrontato ad ampio raggio, per
sottolineare come sia imprescindibile mettere al centro le persone
e non le loro limitazioni, i diritti e non gli svantaggi. Una
chiamata alla responsabilità per chi si occupa di informazione, un
invito all' utilizzo di un linguaggio adeguato e a un approccio
intersezionale, quindi non parziale, limitativo e soprattutto
stereotipato, dove genere, situazione socio economica, salute
mentale si intrecciano.
In circa 150 pagine vengono scardinati
pregiudizi, luoghi comuni, semplificazioni su quella che di fatto è
"una condizione di salute in un ambiente fatto di barriere". Serena
Bersani, presidente nazionale di Giulia, nell'introduzione insiste
sulla necessità di una terminologia corretta, strumento di verità,
inclusione, denuncia, per raccontare una realtà "troppo spesso
stretta tra i poli opposti del pietismo lacrimevole, dell'eroismo
da copertina e del sensazionalismo che rafforza lo stigma della
diversità eccezionale". Enfatizzano le differenze e spersonalizzano
espressioni anacronistiche come 'affette da', 'diversamente abili',
'costretta in carrozzina', strumento, quest' ultima, di libertà,
non di limitazione. Ci si discosta da una realtà inclusiva quando
si parla 'per conto di', con una umiliante mediazione, o quando si
interpella una donna con una disabilità solo su temi che riguardano
questa sfera. "Il volume propone un cambio di paradigma",
sottolinea Susi Ronchi.
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