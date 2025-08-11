Dalla chioma alle gambe, Noemi ironizza sulla scottatura: "Mai senza crema"

(Adnkronos) - Dalla chioma rossa… alle gambe rosse. Noemi si sta godendo le vacanze estive con leggerezza, ma tra sole e relax ha dimenticato un dettaglio fondamentale: applicare la protezione solare. Il risultato? Una vistosa scottatura alle gambe, immortalata in una foto condivisa su X e diventata virale in breve tempo.

“Promemoria: mettere la crema solare sempre anche sulle gambe”, ha scritto la cantante come didascalia allo scatto, in cui mostra le gambe arrossate in perfetto tono con il costume a strisce rosa e rosse. Nella foto, Noemi è stata ritratta dal collo in giù, proprio per mettere in evidenza il segno evidente dell'esposizione al sole, con il dettaglio dei pantaloncini.

Una foto che è diventata in breve tempo oggetto di meme e commenti ironici. “Amo è tutto così monocromo”, ha commentato un utente, notando l'abbinamento cromatico tra i capelli e le gambe. “Se mettevi il costume tutto giallo, con le gambe rosse facevamo la bandiera della Roma”, ha scritto un altro, cogliendo l'occasione per sottolineare la fede calcistica della cantante. “Ora capisco il ROSSONOEMI”, scrive un altro.

Ma non sono mancate le critiche. C’è chi l’ha accusata di aver postato una foto in costume solo per poter "acchiapparelike": “Potevi scrivere un post oppure fare finto pentimento della protezione... in realtà se ne frega. Che tristezza”, ha commentato un hater.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie