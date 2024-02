Oristano

Sedi e orari annunciati dalla Asl 5

Saranno nove – nei tre distretti della Asl 5 – gli ambulatori nei quali è prevista un’apertura straordinaria per il rilascio delle certificazioni sanitarie per gli elettori in condizioni di infermità, che necessitano di un accompagnamento per recarsi al seggio elettorale. Gli elettori dovranno presentarsi domenica 25 febbraio in uno degli ambulatori con un documento di riconoscimento valido e la certificazione sanitaria che comprova l’impedimento fisico.

Nel distretto di Oristano domenica saranno aperti gli ambulatori di Oristano (via Carducci 35, al primo piano) dalle 11 alle 12; Cabras (via Tharros 17, presso la guardia medica) dalle 12 alle 13; Simaxis (via Brancaleone Doria, presso la guardia medica) dalle 10,30 alle 11,30, e Samugheo ( via della Pace, presso la guardia medica) dalle 9 alle 10.

Nel distretto di Ales-Terralba ci si potrà rivolgere agli ambulatori di Ales (ambulatorio di Igiene pubblica, via IV Novembre) dalle 9 alle 10; di Laconi (Casa della salute in via Mazzini) dalle 10,30 alle 11,30; e Terralba (ambulatorio di Igiene pubblica, viale Sardegna 74) dalle 9 alle 10.

Nel distretto di Ghilarza-Bosa ambulatori aperti a Ghilarza (primo piano dell’ospedale Delogu, in corso Umberto) dalle 9 alle 10 e Bosa (nei locali di via Amsicora) dalle 11 alle 12.

Il Dipartimento di Igiene e prevenzione ricorda che queste certificazioni sanitarie potranno essere rilasciate solo a coloro che sono affetti da patologie di cui all’art. 41 del D.P.R. 570/60 (ciechi, amputati di mano, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità).

Martedì, 20 febbraio 2024