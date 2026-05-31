(Adnkronos) - Da noi... a ruota libera torna oggi, domenica 31 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta alle 17.20 su Rai 1 con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della puntata Pamela Prati, showgirl, attrice e cantante e la storica annunciatrice e conduttrice televisiva Maria Giovanna Elmi.

Arriveranno poi in studio Lorella Boccia e Fabio Gallo che da sabato 6 giugno condurranno con Giulia Bonaudi 'UnoMattina Weekly', il programma che nel weekend darà il buongiorno al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate, tra attualità, notizie, musica e il racconto degli angoli più belli del Paese.

Infine, la storia di Manuel Lombardi, casertano quarantanovenne, che ha riscoperto le proprie radici agricole dopo la scomparsa del fratello Fabio e che oggi porta avanti il suo sogno producendo e promuovendo uno dei formaggi più rari al mondo.