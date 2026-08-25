Non solo turisti, dalle navi da crociera sbarca anche la solidarietà: dalla Toscana di Costa Crociere, questa mattina al porto di Cagliari, circa 80 chili di alimenti da destinare alla mensa della Caritas.
Sono eccedenze di cibo, ben confezionate, che la
compagnia, già da diversi anni, con il sostegno dell'AdSP del Mare
di Sardegna, dona alle associazioni locali, garantendo sia un
grande supporto alle attività quotidiane del volontariato sia una
notevole riduzione nello spreco alimentare.
A sostegno dell'attività solidale della
compagnia, questa mattina, al molo Rinascita erano presenti la
responsabile marketing dell'AdSP, Valeria Mangiarotti, il direttore
amministrativo del Banco Alimentare della Sardegna, Valentina
Vacquer, i rappresentanti della Cagliari Cruise Port, il direttore
della Caritas, Don Marco Lai e il presidente della Mensa del
Viandante, Marco Pilleri.
Proprio a favore di queste queste associazioni
la Costa Crociere, con un calendario avviato lo scorso 4 agosto e
che proseguirà fino al 3 novembre prossimo, alternerà la
distribuzione dei pasti per ciascuno dei 14 approdi della
Toscana.
Tonnellate di cibo che si sommano a quelle
devolute, a cadenza regolare, dalle compagnie di navigazione
Corsica Sardinia Ferries a Golfo Aranci e dalla Moby ad Olbia,
rispettivamente alla Caritas diocesana gallurese e alla Compagnia
delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, nell'ambito
del progetto denominato "Cambusa solidale".
"La rete solidale tra Autorità di Sistema
Portuale, compagnie di navigazione e mondo del volontariato
rappresenta uno dei valori più importanti che i porti possono
esprimere a favore del territorio - dice Domenico Bagalà,
presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - La donazione delle
eccedenze alimentari a Cagliari e la cambusa solidale ad Olbia e
Golfo Aranci rappresentano gesti concreti che uniscono
sostenibilità, inclusione sociale e attenzione alle fasce deboli
della...