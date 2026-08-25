(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna in campo con Serena Williams agli Us Open 2026 - in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Oggi, martedì 25 agosto, il tennista spagnolo farà il suo rientro nel circuito dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a quattro mesi di stop, saltando il Roland Garros e Wimbledon.

Alcaraz, che a New York non potrà incrociare Jannik Sinner, fermato da un problema fisico al ginocchio per cui già aveva saltato il Masters 1000 di Cincinnati, partirà però con il torneo di doppio misto, che giocherà in coppia con Serena Williams contro la coppia formata dal britannico Lloyd Glasspool e dalla neozelandese Erin Routliffe, campionessa in carica nel doppio femminile.

La sfida è in programma oggi, martedì 25 agosto, alle 20 ora italiana. Le due coppie non si sono mai affrontate in carriera, con quello agli Us Open che sarà quindi il primo precedente.

Alcaraz/Williams-Glasspool/Routliffe sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su SuperTennis. La partita si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW, su SuperTennis+ e su supertennis.tv.