(Adnkronos) - "Dopo Mia Martini sono stato l'artista italiano più calunniato". Comincia così il lungo sfogo di Franco Simone, cantautore e autore televisivo, condiviso sul suo profilo TikTok e indirizzato a Iva Zanicchi.

"Mi hanno confermato che ancora oggi sono nella black list, la cosiddetta lista nera degli indesiderati in Rai. Senza avere alcuna colpa, ma solo per quello che hanno raccontato di me", esordisce il cantautore italiano.

Nel suo racconto, Simone accusa innanzitutto Iva Zanicchi con la quale, sostiene, di aver avuto in passato un rapporto molto stretto: "Eravamo legati da un affetto fraterno. Mi chiamò per un programma televisivo dicendomi che aveva bisogno di me per aiutarla. Io ovviamente accettai. Ho litigato tante volte solo per difenderla", ha spiegato. Secondo il suo racconto, dopo aver ottenuto l'apprezzamento degli altri colleghi nel contesto lavorativo, Zanicchi avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti: "Ha avuto la spudoratezza di riunire gli altri colleghi, in mia assenza, chiedendogli di mettersi contro di me. Fece in modo che cambiasse tutto".

"La signora Zanicchi, addirittura, in diretta disse che io l'ho ricattata, dicendo che io mi sentissi il re del rock", ha continuato a raccontare Franco Simone. "Lei è - prosegue nel video sfogo - solo una delle tante persone che sono passate nella mia vita che hanno cercato di denigrarmi".

"Di me dicono che ho un carattere pessimo, mi dipingono spesso come un terrone che approfitta di qualsiasi situazione per fare strada. Questo solo in seguito alle parole che ha detto Iva Zanicchi. Ancora oggi, dopo tanti anni, mi ritrovo tanti commenti di chi si chiede perché non vado nei programmi televisivi. Non mi invitano perché sono nella black list. Come artista posso essere messo in discussione ma come uomo no".

In conclusione, Franco Simone lancia un appello alla cantante di 'Zingara' "Cara Iva spero che tu un giorno ti metta una mano sulla coscienza, mi chieda perdono e racconti a tutti il male che mi hai fatto".