Da Meryl Streep a Stephen King, il mondo piange Robert Redford

(Adnkronos) - È morto uno degli ultimi grandi di Hollywood. Robert Redford, icona del cinema, due volte premio Oscar, è morto nel sonno a 89 anni di età. In tanti ricordano sui social la sua carriera di attore e regista, il suo attivismo e l'impegno per il cinema indipendente. A cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, passando per i colleghi del mondo dello spettacolo e della cultura.

Tra chi lo ricorda c'è anche Meryl Streep, con cui recitò in 'La mia Africa' e in 'Leoni per agnelli': "Uno dei leoni se n'è andato. Riposa in pace, mio caro amico".

