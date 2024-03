Da Ghilarza al palco, Lorenzo Mele e la sua passione per la musica

Lorenzo Mele, giovane talento musicale di soli 20 anni, porta avanti con orgoglio l’eredità della musica sarda. Originario di Ghilarza , il virtuoso chitarrista incanta il pubblico con le sue esibizioni appassionate e coinvolgenti. Il suo nome è ormai un punto fermo nelle performance dei più celebri artisti, e non è raro vederlo brillare sul piccolo schermo. Ma dietro il suo successo c’è una storia familiare profondamente radicata nella cultura musicale dell’isola. Figlio di Mario Mele, uno dei giganti della musica sarda, Lorenzo ha ereditato non solo il talento, ma anche la passione travolgente per la musica. È stato proprio il padre a trasmettergli l’amore per le melodie che raccontano storie e emozioni della Sardegna. A soli 14 anni, ha fatto il suo esordio con la gara a chitarra accompagnando dal rinomato Franco Denanni. Tuttavia, le sue esperienze non si fermano qui, vantando diverse collaborazioni di rilievo, tra cui artisti come Emanuele Bazzoni per il canto a chitarra e vari gruppi etnici come . Nel corso dell’anno

