Frana sulla strada statale 131 dcn, traffico deviato a Sedilo

Posted By: Marzo 12, 2024

La strada statale 131 dcn è nuovamente teatro di problemi al traffico, poiché una frana in direzione Nuoro ha obbligato alla deviazione del flusso automobilistico all’interno dell’abitato di Sedilo, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori diretti verso il capoluogo barbaricino e Olbia. Le autorità non sono in grado di fornire una stima certa su quando sarà possibile riprendere la circolazione in modo regolare. La complicazione è ulteriormente accentuata dal timore che le strade di Sedilo non possano sopportare a lungo un traffico importante di veicoli soprattutto quelli pesanti. La frana, avvenuta all’altezza del chilometro 13,600, è stata attribuita alle intense piogge che hanno colpito la zona nei giorni precedenti, secondo quanto comunicato dall’Anas. L’evento mette in luce la vulnerabilità delle infrastrutture stradali di fronte alle avversità meteorologiche e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

