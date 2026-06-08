Ctm, da domani al 30 giugno in vigore l'orario estivo - Notizie

Da domani, martedì 9, fino al 30 giugno prossimo sulle linee del trasporto pubblico locale gestite dal Ctm nell'area metopolitana di Cagliari sarà in vigore l'orario estivo."Abbiamo puntato su due obiettivi", spiega il presidente dell'azienda, Fabrizio Rodin, "potenziare le linee mare per chi vuole raggiungere il Poetto e garantire al tempo stesso frequenze solide su tutta la rete urbana e nei comuni serviti. I prolungamenti notturni e la Circolare CN completano il quadro, per un servizio sicuro anche di notte".Ecco il servizio nel dettaglio: LINEE MARE - Linea 5ZE (Cinquini - Ospedale Marino): tutti i giorni, frequenza 13 minuti - Linea 3P (Piazza Giovanni- Poetto Ospedale Marino): tutti i giorni, frequenza 16 minuti dal lunedì al venerdì e 12 minuti il sabato e festivi.- Linea 11 (Amsicora - Calamosca): sabato e domenica con frequenza 30 minuti.- Linea Poetto Express (Piazza Matteotti - Poetto Ospedale Marino): operativa il sabato e la domenica, con frequenza 24 minuti.- Rafforzamento linee PF e PQ - Linea QS potenziata, con frequenza 20 minuti nel feriale e 15-20 minuti il sabato, 17 minuti nei festivi - Linea 1Q: tutti i giorni con una frequenza di 35 minuti nei feriali e sabato, nei festivi 35 minuti nell'ora di punta; 40 min nelle restanti fasce orarie.SERVIZIO NOTTURNO Dalla domenica al venerdì - Circolare Notturna CN: corse da Matteotti alle ore 00:00 - 1:00 - 2:00 - 3:00 (ultima corsa completa con rientro alle 5.00 in piazza Matteotti).A bordo della CN il personale di vigilanza distribuirà e validerà i biglietti messi a disposizione dal Comune di Cagliari per garantire l'accesso gratuito al servizio.Sabato Dalla mezzanotte di sabato e fino alle...

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