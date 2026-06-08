Emanuele Ragnedda non ha ucciso Cinzia Pinna per legittima difesa, ma volontariamente, per motivi abietti e futili e infliggendo sevizie e crudeltà alla sua vittima. Con queste conclusioni la sostituta procuratrice di Tempio Pausania, Noemi Mancini, ha chiuso le indagini preliminari del femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa con tre colpi di pistola in faccia, il 12 settembre 2025, da Ragnedda, nello stazzo di Conca Entosa, nelle campagne di Palau, in Gallura, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo.
L'uomo è accusato di omicidio volontario,
occultamento di cadavere, porto abusivo di pistola, detenzioni e
spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei
fatti cui sono arrivati la Procura gallurese e i carabinieri del
Reparto territoriale di Olbia, in base alle indagini e alle
ammissioni dello stesso indagato, Ragnedda incontra Cinzia la notte
fra l'11 e il 12 settembre 2025 a Palau, mentre la ragazza vaga
barcollante per strada: è in condizioni psicofisiche alterate
dall'assunzione di alcol.
L'imprenditore le offre un passaggio con la sua
auto. I due vanno nella casa dell'uomo, a Conca Entosa, dove
entrambi consumano alcol e cocaina. Poi avviene il delitto. Cinzia
è adagiata sul divano quanto viene colpita al volto da tre colpi di
pistola, una Glock calibro 9, esplosi da distanza ravvicinata da
Ragnedda. Dopo averla uccisa, lui porta via il cadavere e lo
nasconde in piena campagna, sotto rovi e arbusti.
Per 12 giorni familiari e amici della giovane,
che hanno denunciato la scomparsa, la cercano ovunque. Il 24
settembre Ragnedda, messo alle strette dagli investigatori
dell'Arma, confessa il delitto e accompagna gli inquirenti nel
punto in cui ha occultato il cadavere. Dice di averla uccisa per
legittima difesa, perché lei lo avrebbe minacciato e ferito al
volto con un coltello.
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