Consiglio regionale ricorda il partigiano Nino Garau. Comandini, 'la sua lotta utile oggi'
Convegno sulla figura dell'antifascista, segretario generale dell'Assemblea dal 1949...
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie