Ira della Casa Bianca contro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto rivela Axios, che cita due funzionari dell'amministrazione americana, al premier israeliano è stato inviato un messaggio molto duro per sottolineare che l'uccisione di un leader di Hamas a Gaza rappresenta una violazione dell'accordo di cessate il fuoco mediato da Donald Trump. "Se vuoi rovinare la tua reputazione e dimostrare che non rispetti gli accordi, fai pure, ma non ti permetteremo di rovinare la reputazione del presidente Trump dopo che ha negoziato l'accordo a Gaza", ha detto una delle fonti.

Secondo Axios, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner, sarebbero sempre più frustrati dall'atteggiamento di Netanyahu, atteso a Mar-a-Lago il 29 dicembre, con Israele che continua a frenare sull'avvio della seconda fase del piano Trump, quella che prevede il disarmo di Hamas e il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione.

Sabato, in un raid a Gaza City Israele ha ucciso Raed Saad, vice comandante dell'ala militare di Hamas e uno dei presunti architetti del 7 ottobre, oltre ad altre tre persone. Secondo le fonti dell'amministrazione, Israele non avrebbe informato gli Stati Uniti prima dell'attacco. Un funzionario israeliano ha confermato che la Casa Bianca non era contenta del raid, ma ha precisato che il messaggio trasmesso era più soft, parlando di "alcuni Paesi arabi" che lamentavano la violazione del cessate il fuoco. Una versione che le fonti americane hanno smentito.