(Adnkronos) - Il ritorno de I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, sta vivendo un percorso in salita, minato da due fattori critici: una collocazione in palinsesto che ha scatenato le proteste del pubblico e un calo progressivo degli ascolti. La situazione ha messo in allarme la storica e fedele fanbase, che sui social network ha lanciato una vera e propria "chiamata alle armi" per tentare di salvare le sorti della famiglia della Garbatella. Nelle ultime ore, sulle principali pagine dedicate alla serie, è circolato un appello accorato: "Ciò che conta è lo share televisivo e sarà quello a determinare se ci sarà una nuova stagione o meno. I numeri attuali stanno mettendo a rischio una prossima stagione. Li abbiamo aspettati per 12 anni, non possiamo farli chiudere subito. Le puntate si guardano in diretta".

A giudicare dai commenti sui social, il calo d'ascolto non è figlio di una delusione per la trama, ma di un orario di messa in onda giudicato insostenibile. "La stagione è molto bella, ma fate finire Scotti alle 21:20", scrive un utente. Nel mirino dei fan finisce la strategia di palinsesto di Mediaset. A pesare sulla messa in onda tardiva è la durata dell'access prime time, con 'La Ruota della Fortuna' che ieri è terminata alle 21:53, posticipando l'inizio della fiction e trasformandola, di fatto, in una "seconda serata". L'analisi dei dati conferma il quadro.

Dopo un esordio promettente il 13 aprile con 3.486.000 spettatori (22,6%), la tendenza si è invertita bruscamente, scendendo a 2.301.000 (16,9%) il 20 aprile e poi a 2.140.000 (15,2%) il 27 aprile. Di fronte a questi dati e alle proteste, Mediaset ha cambiato strategia, optando per un solo episodio a settimana a partire dal 4 maggio. La mossa ha inizialmente riportato il numero di spettatori a 2.730.000 (15,6%), ma non è bastata per invertire il trend negativo. Il calo è infatti ripreso l'11 maggio (2.470.000 spettatori, 14.5%) e ieri, 18 maggio, con 2.164.000 spettatori e uno share del 13%.

Una strategia, quella del singolo episodio, che ha invece premiato la concorrenza di Rai1 con 'Roberta Valente - Notaio in Sorrento'. Partita il 12 aprile con dati simili a quelli della serie Mediaset (3.483.000 spettatori, 21.6% ), la fiction Rai si è mantenuta stabile nelle settimane successive per poi registrare un'inversione di tendenza positiva proprio con le puntate singole finali. Il penultimo appuntamento del 3 maggio ha infatti segnato 3.423.000 spettatori (19,7%), mentre l'ultima puntata del 10 maggio ha chiuso in crescita a 3.523.000 spettatori (20,4%). Per la famiglia della Garbatella, il destino è ora appeso ai risultati dei prossimi tre appuntamenti del 25 maggio, 1 giugno e 8 giugno. Saranno queste ultime serate a determinare se l'appello dei fan avrà avuto effetto: ci sarà un futuro per la serie?