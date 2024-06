Cera chiede chiarezza alla Regione

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera, ha avanzato un’interrogazione alla presidente della Regione, Alessandra Todde, e all’assessore dell’Agricoltura, Gianfranco Satta, seguita da una richiesta di accesso agli atti. La richiesta è nata a seguito dell’assegnazione dei terreni alla Società Bonifiche Ferraresi anziché alle aziende locali di Arborea. Cera chiede che la Regione faccia chiarezza su questa decisione. “La Giunta regionale ci dica se il trasferimento dei 429 ettari di terreni di proprietà Laore insistenti nel territorio comunale di Arborea, trasferiti durante l’amministrazione Pigliaru, per 15 anni alla Società Bonifiche Ferraresi, è stato fatto nel pieno rispetto della norma e dei regolamenti vigenti”, chiede il consigliere regionale. Cera, che anche in passato aveva sollevato la questione senza risultato per il disinteresse mostrato dall’allora presidente, rilancia la necessità di vederci chiaro e lo fa attraverso una dettagliata interrogazione alla quale è seguita una precisa richiesta di accesso agli atti. “Voglio vederci chiaro – annuncia Cera -. Perché a mio avviso quelle terre pubbliche dovevano essere

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie