Cenare con soli 5 euro seduti al tavolo con bibita inclusa? In Sardegna si può.

C'è un locale pizzeria che permette di mangiare Pizza a scelta, Bibita e patatine fritte a soli 5 euro a persona grazie all'offerta chiamata "Zona Franca"

- Si chiama Pizzeria da Birillo e si trova a Sinnai (CA) in Via Giardini, 7

Il locale è molto ospitale a gestione familiare con un ambiente sereno e piacevole.

La pizza è molto buona, dalla pasta non troppo grossa, realizzata con ingredienti semplici e genuini.

Nel menù da 5 euro è inclusa la pizza in formato normale di qualsiasi gusto disponibile (che è abbastanza grande) ma se qualcuno la preferisce gigante basta aggiungere 1 euro.

Il locale da birillo inoltre propone anche un offerta per i mangioni di pizza che non si accontentano di una pizza solo.

La pizzeria propone il giropizza "Pappanci Tottu" con pizza a volontà senza limiti, bibite e patatine incluse a soli 10 euro a persona.

Le pizze arrivano al tavolo tagliate a spicchi con vari gusti a disposizione a discrezione del pizzaiolo.

Sarete voi a dire basta! Una sfida per chi non è a dieta.

E' consigliato prenotare prima ai numeri 070765588 - 3475518364 .

Consigliamo i giorni feriali per chi preferisce stare tranquillo senza troppo caos.

