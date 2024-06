A Oristano e in Sardegna torna il grande caldo: picchi di 40 gradi

La Protezione Civile della Sardegna, a causa dell’arrivo di una forte ondata di caldo, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per sabato 8 giugno. Secondo le previsioni, dalle ore 6 alle 23:59, l’isola sarà colpita da un’ondata di calore con temperature massime molto elevate. Nel corso della giornata, le temperature potrebbero superare i 40 gradi, in particolare nelle zone occidentali e settentrionali della Sardegna. Queste condizioni estreme richiedono massima attenzione da parte della popolazione, con un occhio di riguardo alla salute e al benessere, soprattutto per le categorie più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. La Protezione Civile esorta i cittadini a evitare di uscire durante le ore più calde della giornata, a mantenersi ben idratati, indossare abiti leggeri e chiari e a proteggersi dai raggi solari con creme solari e copricapi. Inoltre, è fondamentale non lasciare persone o animali in auto parcheggiate sotto il sole, per evitare gravi rischi per la loro salute. Altresì si invita la popolazione a rimanere costantemente informata attraverso

