(Adnkronos) - Non è finita, il caldo record non molla la presa. L'ondata di calore non lascia il Centro-Sud e oggi, venerdì 28 agosto, il bollino rosso (allerta 3, la più elevata che prevede rischi anche per la popolazione non fragile), è previsto in 9 città: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E' quanto fotografa il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi di provincia. Bollino arancione (allerta 2) ad Ancona, Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo.

Domani, sabato 29 agosto, sono previsti 5 bollini rossi a Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Sempre domani è previsto bollino arancione a Civitavecchia e Napoli. Saranno in 'giallo': Ancona, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona. Temperature meno pesanti, bollino verde, a Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.

Il grande caldo sarà protagonista anche dell'avvio della prossima settimana, lunedì 31 agosto, spiegano i meteorologi. A Milano, Torino e Bologna si toccheranno diffusamente i 30-31°C, mentre a Firenze e Roma potremo arrivare fin verso i 33-35°C durante le ore più calde. Anche sulle due Isole Maggiori la colonnina di mercurio raggiungerà facilmente i 34°C, dicono gli esperti del sito iLMeteo.it. Ma già nella seconda parte di martedì 1 settembre si attendono i primi rovesci a ridosso dell'arco alpino, in locale estensione fin verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Discorso simile anche per mercoledì 2 settembre, quando sono previsti temporali dapprima sulle montagne e poi anche verso le adiacenti pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia; localmente qualche rovescio potrebbe raggiungere la Liguria.