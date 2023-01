Palazzi pericolanti in via Dettori. Il Comune dà il via ai lavori di messa in sicurezza. Ci vorranno 10 giorni al termine dei quali tutti i palazzi saranno sostenuti da impalcature e una pensilina proteggerà il passaggio nella via dall’eventuale caduta di calcinacci.

Questa mattina ha preso avvio l’installazione di opere per la messa in sicurezza degli edifici di via Dettori interessati dai dissesti statici che si sono manifestati tra il 7 ed il 9 gennaio e che hanno comportato lo sgombero degli edifici. Con questa operazione il Comune fornisce il proprio contributo all’eliminazione della situazione di pericolo che si è creata.

L’intervento di messa in sicurezza consiste nella realizzazione di opere finalizzate al contrasto delle rotazioni delle facciate, e quindi capaci di scongiurare il rischio del ribaltamento delle murature, dopo la rimozione (o il confinamento) di tutti i materiali pericolanti o in procinto di cadere al suolo come cornici o porzioni di cornici fratturate, intonaci fessurati e rigonfiati, lastrine lapidee di balcone lesionate etc, nonché nella realizzazione di una tettoia a copertura della via, con funzione di protezione dalla caduta di ulteriori eventuali calcinacci.

Con questi interventi avviati oggi viene affrontato il pericolo di ulteriori cedimenti e vengono create le condizioni per l’esecuzione di maggiori e più approfondite analisi dei dissesti.

Le operazioni saranno svolte senza alterare lo stato dei luoghi, in osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei beni architettonici, ed in modo da non ostacolare l’eventuale svolgimento di ulteriori accertamenti che potranno essere disposti dalla magistratura.

