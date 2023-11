Bruciò vivo il vicino di casa, imputato può sostenere processo - Notizie

Davide Iannelli è perfettamente in grado di sostenere il processo che lo vede imputato per l'omicidio del suo vicino di casa, Toni Cozzolino, bruciato vivo per strada l'11 marzo 2022 e morto in ospedale a Olbia dopo dieci giorni di agonia. Lo ha deciso la...

Fonte: Ansa Sardegna