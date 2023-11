Bruciano rifiuti in campagna: due persone denunciate

Cagliari

Entrambe sono state sorprese in flagranza dalla Forestale

Due persone sono state denunciate per combustione illecita di rifiuti. Le operazioni hanno visto protagonista l’Ispettorato Forestale di Cagliari.

Un allevatore intento a dare fuoco a gomma, plastica, residui vegetali e carcasse di ovini nelle campagne di Decimomannu, in località S’Utturu is Bingias, è stato sorpreso in flagranza dal personale del Nucleo Investigativo provinciale. È stata la colonna di fumo nero, arrivata fino alla Statale 130, a portare sul posto i forestali.

Stava invece bruciando libri e riviste un altro uomo in località Calamattias, un’area agricola nei pressi della Statale 554, in territorio di Selargius. Anche in questo caso una pattuglia della Forestale, allertata dalla presenza del fumo, è giunta sul posto e ha sorpreso il responsabile in flagranza.

In entrambi i casi le fiamme sono state spente ed è stato disposto il corretto conferimento dei rifiuti.

L’incenerimento illecito di rifiuti è un reato punito con una pena sino a 5 anni di reclusione e nei casi più gravi anche con l’arresto.

Per contribuire a contrastare tale pratica la Forestale invita la popolazione a segnalare ogni fatto analogo al 1515.

Venerdì, 10 novembre 2023