Bosa

Appaltati i lavori per 90mila euro



Una luce tutta nuova per il castello di Serravalle a Bosa, grazie al progetto approvato dalla Giunta comunale per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione. I lavori sono stati appaltati nei giorni scorsi.

“È prevista la sostituzione dei corpi illuminanti del perimetro esterno del castello, così come anche la sostituzione dei fari del camminamento interno di sentinella e dei fari per l’illuminazione degli spazi interni”, ha spiegato il vicesindaco Federico Ledda. “Sarà illuminata anche la croce, ricostruita durante il secondo intervento di messa in sicurezza dell’interno” .

L’intervento si è reso necessario a causa di diversi problemi. “Nel tempo, gli impianti hanno subito l’azione delle piogge, che hanno allagato i pozzetti, ma anche quella dei topi e dei vandali, che ne hanno determinato il completo deterioramento”, ha spiegato Ledda. Il progettista dell’intervento è l’ingegnere Francesco Masala.

“L’importo dei lavori, poco più di 90mila euro, comprende le risorse rimaste dai due precedenti interventi di messa in sicurezza del Castello”, ha concluso Ledda. “Abbiamo completato nel 2021 quello da 100mila euro per il ripristino di un muro crollato, e nel 2022 un altro, da 325mial euro, per la messa in sicurezza degli spazi interni e la riapertura della torre maestra”.

Sabato, 2 marzo 2024