Zerfaliu

Due giornate ricche di eventi a cura della Pro loco e del Comune

A Zerfaliu sono già all’opera i pasticceri e cuochi dell’Unione Cuochi Sardegna, che durante la mattinata di oggi prepareranno la grande torta della solidarietà in occasione Sagra degli Agrumi, in scena con la sua 26ª edizione.

Curato dalla Pro loco e dal Comune, il calendario degli eventi si apre in piazza Trasfigurazione con la preparazione del dolce, in vendita fino alle 18 a un prezzo simbolico: il cui ricavato andrà interamente alla sezione di oristano della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori. L’iniziativa si ripeterà anche nella giornata di domenica.

Alle 16 un momento dedicato alla musica e alla danza, con il gruppo “A Ballare”. In serata la Pro loco proporrà un menù a base di ravioli al sugo e pai indorau, accompagnati da buon vino. La prima giornata di festa si chiuderà con il dj set, promosso dalla Consulta giovani, a partire dalle 22.

La Sagra degli Agrumi entrerà nel vivo nella giornata di domani, con l’inaugurazione ufficiale. Alle 10.45 apriranno la mattinata i saluti del sindaco di Zerfaliu, Pinuccio Chelo, e del presidente della Pro loco, Alberto Sanna. Seguirà la benedizione da parte del parroco don Mariano Pili e l’inaugurazione della manifestazione.

La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione del coro “La Vega” di Milis, diretto dal maestro Giovanni Andrea Puddu. Il gruppo delle maschere di Busachi “Sa Maschinganna” e il gruppo degli “Antichi abitanti di Tzur” si esibiranno lungo le vie del paese.

Durante la mattinata sarà possibile partecipare alle visite guidate da Angelica Perria nella chiesetta di San Giovanni Battista, risalente al XIII secolo.

Immancabili le degustazioni, con l’esposizione e la vendita di agrumi, spremute, marmellate, liquori e dolci prodotti a Zerfaliu, insieme all’esposizione delle varietà di agrumi, di artigianato e prodotti tipici sardi.

Alle 13.30 sarà allestita una tavola calda, con la distribuzione di piatti a base di legumi (fave, ceci e fagioli) con cotiche e carne di suino, cucinati in maniera tradizionale dalle socie della Pro loco del paese.

Nel pomeriggio, dalle 15, le arance saranno ancora grandi protagoniste, con la degustazione del risotto agli agrumi di Zerfaliu preparato dagli chef dell’Unione Cuochi Sardegna.

La giornata si concluderà con una serata danzante con il gruppo “Dilliriana”, a partire dalle 16.