Cabras

A Cabras cresce l’offerta di informazioni dal Comune ai cittadini, con l’adozione di Municipium, un’applicazione per smartphone che si aggiorna con i contenuti del sito internet istituzionale e permette a chi la installa di restare sempre informato sulle notizie importanti, gli avvisi di allerta e le novità del Comune.

Anche il sito istituzionale ha una nuova veste: è stato adeguato alle nuove prescrizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) stabilite a livello nazionale per tutte le Pubbliche Amministrazioni, secondo i principi di progettazione definiti per una migliore accessibilità e usabilità e una più efficace architettura dell’informazione.

L’aggiornamento del sito comunale è stato realizzato su proposta dell’assessorato all’Innovazione attraverso l’ottenimento del finanziamento PNRR, pari a 155 mila euro, della Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”. L’uniformazione dei siti istituzionali agevola l’utente, che acquisisce una certa padronanza dello strumento e riesce più facilmente a navigare nelle varie piattaforme web degli enti locali.

Resta sempre disponibile lo Sportello telematico polifunzionale, attraverso il quale l’utente ha la possibilità di inviare pratiche o richieste comodamente da casa e a qualsiasi ora, evitando la coda allo sportello.

Municipium può essere scaricata dal PlayStore per i dispositivi Android e da AppStore per Ios. Per ricevere le informazioni aggiornata sarà sufficiente scegliere Cabras come Comune di interesse.

Oltre ad essere semplice e immediata, la comunicazione viaggia a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini, inviando comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, magari per segnalare gli eventi presenti sul territorio. E i cittadini possono interagire con il proprio Comune, grazie alla comoda funzione delle segnalazioni: ad esempio possono inviare richieste di intervento geolocalizzate e corredate di foto, per un cartello stradale rovinato o una buca nell’asfalto, e allo stesso modo comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria “Idee e proposte”.

Municipium fornisce anche un’ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti, con informazioni sull’ecocentro comunale o sul ritiro rifiuti ingombranti. C’è anche un glossario per differenziare correttamente i materiali.

Grazie al modulo Protezione Civile, il Comune può infine informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare in caso di emergenza.

“L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali”, spiega il sindaco Andrea Abis. “Da oggi ogni cittadino di Cabras ha a disposizione un’interfaccia coerente, fruibile e accessibile, in conformità con quanto previsto dalle linee guida. Con Municipium l’amministrazione si apre sempre di più all’ascolto. Saremo ancora più attenti alle segnalazioni e ai consigli, rendendo più efficiente l’attività sul territorio”.

“Il sito internet comunale aveva avuto un restyling già nel 2019, con un primo adeguamento del design alle linee guida della Pubblica Amministrazione, migliorando l’accessibilità dei dispositivi mobili. L’app Municipium si aggiunge ai vari canali di informazione già attivi quali i social Facebook, Instagram e Youtube e i Canali Whatsapp e Telegram istituzionali attivati di recente, rendendo Cabras fra i Comuni più all’avanguardia nell’ambito della comunicazione con l’utente. Resta naturalmente sempre valido il tradizionale sistema a sportello, secondo gli orari degli uffici comunali”, ricorda l’assessora all’Innovazione, Alessandra Pinna.

Sabato, 2 marzo 2024