(Adnkronos) - Derby azzurro nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, Matteo Berrettini sfida Matteo Arnaldi - in diretta tv e streaming - per un posto in semifinale nello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech, Comesana e Cerundolo, mentre Arnaldi ha superato Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe.

La sfida tra Berrettini e Arnaldi è in programma oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 20.15, come match della sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti, compagni di Coppa Davis, non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente.

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.