Massima attenzione per chi nel mese di marzo dovrà recarsi a Cagliari. Il Corpo di Polizia locale del capoluogo ha reso noto il calendario dei servizi di rilevamento della velocità nel territorio comunale per le prossime settimane.

Questi, nel dettaglio, i giorni e le postazioni degli autovelox:

venerdì 1 marzo – Asse Mediano;

lunedì 4 marzo – Viale Salvatore Ferrara;

martedì 5 marzo – Via Lungosaline e Asse Mediano;

mercoledì 6 marzo – Viale Salvatore Ferrara;

giovedì 7 marzo – Via Lungosaline e Asse Mediano;

venerdì 8 marzo – Viale Salvatore Ferrara;

lunedì 11 marzo – Via Lungosaline;

martedì 12 marzo – Asse Mediano e Viale Salvatore Ferrara;

mercoledì 13 marzo – Via Lungosaline;

giovedì 14 marzo – Asse Mediano;

giovedì 14 marzo – Viale Salvatore Ferrara;

venerdì 15 marzo – Via Lungosaline;

lunedì 18 marzo – Asse Mediano;

martedì 19 marzo – Viale Salvatore Ferrara e Via Lungosaline;

mercoledì 20 marzo – Asse Mediano;

giovedì 21 marzo – Viale Salvatore Ferrara e Via Lungosaline;

venerdì 22 marzo – Asse Mediano;

lunedì 25 marzo – Viale Salvatore Ferrara;

martedì 26 marzo – Via Lungosaline;

mercoledì 27 marzo – Asse Mediano.

Giovedì, 29 febbraio 2024

