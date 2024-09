Cabras, meteo incerto: sospesa la Giornata Ecologica

A causa delle condizioni meteo incerte, con venti in possibile rinforzo e rischio di pioggia, l’Area Marina Protetta (Amp) del Sinis ha deciso di sospendere la Giornata Ecologica prevista per domenica 8 settembre, a Cabras, sull’Isola di Mal di Ventre. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti, visto che le condizioni avverse avrebbero potuto ostacolare lo svolgimento delle attività di pulizia del litorale. La Giornata Ecologica faceva parte di un ciclo di eventi lanciato dall’Amp per sensibilizzare cittadini e volontari sulla tutela ambientale della zona. Nonostante la sospensione, i responsabili dell’Amp hanno voluto ringraziare i numerosi volontari che avevano già risposto con entusiasmo all’iniziativa, mettendosi a disposizione per trascorrere una giornata dedicata alla protezione del mare e del territorio circostante. Le Giornate Ecologiche 2024 dell’Amp del Sinis erano iniziate lo scorso 23 marzo con una prima operazione di pulizia a Piazza Stagno. Da allora, il bilancio delle attività è stato estremamente positivo. Nelle spiagge di Maimoni, S’Archeddu ‘e sa canna, Corrighias

