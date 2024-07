Nuova partenza di pale eoliche da Oristano, traffico in tilt sulla 131

Questo pomeriggio dal porto di Oristano è partita una nuova carovana di pale eoliche diretta verso Villacidro. L’evento ha colto di sorpresa non solo i manifestanti abituali, che solitamente animano il presidio serale, ma anche gli automobilisti e i residenti della zona. Il trasporto straordinario è avvenuto nel primo pomeriggio, quando due imponenti piloni da 40 metri e il motore di una pala eolica sono stati caricati su mezzi gommati e si sono mossi dallo scalo marittimo. La notizia della partenza inaspettata ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando curiosità e scompiglio tra i cittadini. La “marcia” dei tir, con i loro carichi eccezionali, ha immediatamente provocato un impatto significativo sul traffico locale. La strada statale 131, principale arteria stradale della zona, è stata rapidamente congestionata, causando lunghe code di veicoli fermi sotto il caldo sole estivo. Gli automobilisti, colti alla sprovvista, hanno dovuto affrontare attese prolungate e un notevole rallentamento della circolazione. Le forze dell’ordine, già in allerta per altre manifestazioni e eventi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

