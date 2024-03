Ascot, novità negli ambulatori di Pompu e Marrubiu

L’assistenza sanitaria nelle comunità locali dell’Oristanese riceve un’importante spinta con l’introduzione di nuovi servizi negli ambulatori Ascot di Pompu e Marrubiu. A partire da oggi, venerdì 8 marzo, l’ambulatorio di Pompu, situato in piazza Capitano Leo, ospiterà un medico dalle ore 15 alle 17. Questo servizio sarà dedicato esclusivamente ai pazienti fragili e non autosufficienti del paese, che altrimenti avrebbero difficoltà a recarsi presso gli ambulatori di Masullas e Gonnoscodina. Parallelamente, l’Ascot di Marrubiu, situato in via Deledda 7, ha programmato un aggiornamento per martedì 12 marzo. Il nuovo orario sarà dalle ore 10:30 alle 15:30, offrendo un’opportunità più estesa per l’accesso ai servizi sanitari locali. Questo servizio sarà dedicato ai pazienti residenti a Marrubiu, Terralba e San Nicolò d’Arcidano che non dispongono di un medico di base. L’espansione dell’orario dell’ambulatorio di Marrubiu permetterà a più persone di accedere alle cure mediche senza dover viaggiare eccessivamente o affrontare lunghe attese. Attualmente, nella provincia di Oristano, sono attivi 24 Ascot distribuiti in

