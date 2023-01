Appello a Radio zampetta sarda, serve subito un carrellino per Charlie

Charlie 12 anni, da un anno ha perso l’uso della zampa posteriore sinistra. Dunque ha problemi a camminare. Cerchiamo un carrellino anche di seconda mano, in buone condizioni. Le misure del carrellino sono 80 cm di lunghezza e 30 cm di spalla (zampe anteriori). Se a qualcuno non serve più e lo vuole donare a Charlie per vederlo di nuovo in piedi, può chiamare al numero 3791093306

