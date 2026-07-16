In vetrina a Cortina, vini sardi hanno conquistato gli esperti alla 15/a edizione di VinoVip. Le diverse espressioni di tre vitigni unicum, coltivati solo in Sardegna - Nuragus, Monica e Nasco - hanno ben figurato accanto ai vari Pinot bianco, Pinot grigio, ma anche Verdicchio, Glera, Chardonnay, Sangiovese, Montepulciano, Nerello mascalese presenti in sala.
"Gemme dell' enologia coltivate esclusivamente
nell'isola, declinate in versioni contemporanee", ha detto Mariano
Murru presidente regionale di Assoenologi e direttore tecnico delle
cantine Argiolas, commentando l' esito della partecipazione dell'
Isola alla manifestazione.
Per Murru "la Sardegna deve puntare sempre più
sulle sue specificità e unicità in campo enologico, per conquistare
mercati sempre più esigenti".
A gustare e assaporare i vini che nascono dai
tesori delle vigne sarde sono stati anche gli chef che già pensano
ad accostamenti con i piatti e all'utilizzo del Nuragus, Nasco e
Monica nella preparazione delle loro creazioni culinarie.
L' appuntamento con cadenza biennale ideato da
Civiltà del bere, ha riunito per due giorni nella Regina delle
Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, i grandi protagonisti dell'enologia
italiana.
Tra gli oltre 150 vini in assaggio, tra grandi
classici e ultime novità durante il Grand Tasting, ovvero il
momento dedicato alla degustazione, i bianchi e rossi sardi hanno
incontrato il favore degli esperti. "Il valore aggiunto del
Nuragus, ad esempio, è che nasce dal vitigno più antico dell'
isola, oltre a far parte della schiera degli unicum che si trovano
solo in Sardegna", ha sottolineato Murru, "un'ulteriore conferma di
come dalla grande ricchezza di biodiversità dell'Isola si possono
trovare delle risposte sia ai cambiamenti climatici, valorizzando
vitigni più resistenti e a maturazione più tardiva, sia alle nuove
richieste di mercato che prediligono vini freschi con un' acidità
più spiccata e...