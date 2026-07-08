Ambra sul palco col monologo di Benni 'ecco la mia versione delle cose' - Notizie

(di Maria Grazia Marilotti) Storia di una donna alla ricerca di se stessa con La Misteriosa Scomparsa di W di Stefano Benni, nella versione di Ambra Angiolini. Un sorprendente monologo al femminile, in cartellone venerdì 10 luglio alle 21.30 a Lo Quarter di Alghero e sabato 11 luglio alle 20.30, in una inedita versione site specific, nell'area archeologica di Nora per il 44/o Festival La Notte dei Poeti sotto le insegne del Cedac."Ho interpretato questo testo per la prima volta con la regia di Giorgio Gallione nel 2009, ed è stato uno straordinario successo, con due anni di tournée, poi l'ho ripreso nel 2014, e nel frattempo ho fatto altre esperienze teatrali, con spettacoli diversissimi, da Tradimenti di Pinter diretto da Michele Placido a Il Nodo di Johnna Adams con Arianna Scommegna, e il monologo Oliva Denaro dal libro di Viola Ardone - racconta all'Ansa l'eclettica attrice, cantante e conduttrice radio-televisiva - nel 2025 è morto Stefano, e avendo con lui un'amicizia e un sentimento di gratitudine totale ho pensato che in questo momento avesse, purtroppo, e sottolineo purtroppo, di nuovo senso portarlo in scena".Ambra Angiolini firma drammaturgia e regia de La Misteriosa Scomparsa di W, con colonna sonora di Dardust, costumi di Gentucca Bini e scenografia di Chiara Modolo, impreziosita dalle creazioni artistiche di Cracking Art, produzione Teatro Carcano - Milano, dove presta voce e corpo alla protagonista, una donna che una mattina si sveglia in un mondo che non riconosce più e prova a rimettere insieme i pezzi della sua identità e della sua vita, tra promesse mancate e macerie del passato. Un'eroina moderna, alle prese con le dinamiche delle relazioni personali e sociali, tra aspettative tradite e sogni perduti, che - spiega l'attrice, al suo debutto...

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