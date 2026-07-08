(di Maria Grazia Marilotti) Storia di una donna alla ricerca di se stessa con La Misteriosa Scomparsa di W di Stefano Benni, nella versione di Ambra Angiolini. Un sorprendente monologo al femminile, in cartellone venerdì 10 luglio alle 21.30 a Lo Quarter di Alghero e sabato 11 luglio alle 20.30, in una inedita versione site specific, nell'area archeologica di Nora per il 44/o Festival La Notte dei Poeti sotto le insegne del Cedac.
"Ho interpretato questo testo per la prima volta
con la regia di Giorgio Gallione nel 2009, ed è stato uno
straordinario successo, con due anni di tournée, poi l'ho ripreso
nel 2014, e nel frattempo ho fatto altre esperienze teatrali, con
spettacoli diversissimi, da Tradimenti di Pinter diretto da Michele
Placido a Il Nodo di Johnna Adams con Arianna Scommegna, e il
monologo Oliva Denaro dal libro di Viola Ardone - racconta all'Ansa
l'eclettica attrice, cantante e conduttrice radio-televisiva - nel
2025 è morto Stefano, e avendo con lui un'amicizia e un sentimento
di gratitudine totale ho pensato che in questo momento avesse,
purtroppo, e sottolineo purtroppo, di nuovo senso portarlo in
scena".
Ambra Angiolini firma drammaturgia e regia de La
Misteriosa Scomparsa di W, con colonna sonora di Dardust, costumi
di Gentucca Bini e scenografia di Chiara Modolo, impreziosita dalle
creazioni artistiche di Cracking Art, produzione Teatro Carcano -
Milano, dove presta voce e corpo alla protagonista, una donna che
una mattina si sveglia in un mondo che non riconosce più e prova a
rimettere insieme i pezzi della sua identità e della sua vita, tra
promesse mancate e macerie del passato. Un'eroina moderna, alle
prese con le dinamiche delle relazioni personali e sociali, tra
aspettative tradite e sogni perduti, che - spiega l'attrice, al suo
debutto...