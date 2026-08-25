"I rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump sono ottimi". Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta durante l'incontro con la stampa di questo pomeriggio a bordo del suo yacht Boardwalk ormeggiato al Porto Vecchio di Porto Cervo, in Costa Smeralda.
Nessuna nube dunque all'orizzonte nei rapporti
tra i due leader mondiali.
L'ambasciatore degli Usa ha concluso proprio
nell'Isola il suo Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour, per le
celebrazioni del 250/o anniversario della Dichiarazione
d'Indipendenza degli Stati Uniti.
"Il nostro Presidente, insieme al vostro primo
ministro, stanno lavorando duramente per portare la pace a livello
globale - ha affermato Tilman - Gli Stati Uniti si aspettano molto
dagli altri Paesi della Nato; l'Italia fa parte dell'Alleanza e di
solito ci si muove uniti. Il presidente Trump vorrebbe che l'Italia
facesse di più, così come tutta la Nato. Questo è un suo diritto ed
è la sua linea politica, è ciò che chiede. Gli altri Paesi sono
sovrani e devono prendere le proprie decisioni: bisogna fare ciò
che si ritiene migliore per se stessi e per il proprio popolo. Ma
ricordate: non c'è nessuno più vicino all'Italia degli Stati Uniti,
esattamente come tra un genitore e un figlio, o tra fratelli.
Questo non significa essere d'accordo su tutto, ma siamo grandi
alleati. Lavoriamo insieme ogni giorno su questioni economiche,
politiche, culturali, militari e di sicurezza. Quello che mi ha
colpito da quando sono arrivato qui è la solidità quotidiana
dell'alleanza tra questi due grandi Paesi e quanto collaboriamo e
dipendiamo l'uno dall'altro".
Molto positiva e anche la considerazione sulla
premier italiana Giorgia Meloni. "Il Presidente Trump vede la
Meloni come una leader globale, e quando sei un leader globale ci
si aspetta di più...