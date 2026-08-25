Ambasciatore Usa, 'rapporti tra Italia e Stati Uniti mai stati migliori' - Notizie

"I rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump sono ottimi". Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta durante l'incontro con la stampa di questo pomeriggio a bordo del suo yacht Boardwalk ormeggiato al Porto Vecchio di Porto Cervo, in Costa Smeralda.Nessuna nube dunque all'orizzonte nei rapporti tra i due leader mondiali.L'ambasciatore degli Usa ha concluso proprio nell'Isola il suo Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour, per le celebrazioni del 250/o anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti."Il nostro Presidente, insieme al vostro primo ministro, stanno lavorando duramente per portare la pace a livello globale - ha affermato Tilman - Gli Stati Uniti si aspettano molto dagli altri Paesi della Nato; l'Italia fa parte dell'Alleanza e di solito ci si muove uniti. Il presidente Trump vorrebbe che l'Italia facesse di più, così come tutta la Nato. Questo è un suo diritto ed è la sua linea politica, è ciò che chiede. Gli altri Paesi sono sovrani e devono prendere le proprie decisioni: bisogna fare ciò che si ritiene migliore per se stessi e per il proprio popolo. Ma ricordate: non c'è nessuno più vicino all'Italia degli Stati Uniti, esattamente come tra un genitore e un figlio, o tra fratelli. Questo non significa essere d'accordo su tutto, ma siamo grandi alleati. Lavoriamo insieme ogni giorno su questioni economiche, politiche, culturali, militari e di sicurezza. Quello che mi ha colpito da quando sono arrivato qui è la solidità quotidiana dell'alleanza tra questi due grandi Paesi e quanto collaboriamo e dipendiamo l'uno dall'altro".Molto positiva e anche la considerazione sulla premier italiana Giorgia Meloni. "Il Presidente Trump vede la Meloni come una leader globale, e quando sei un leader globale ci si aspetta di più...

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