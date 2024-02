Pula

Una impiegata ricordava l’emissione di un precedente documento

Si è rivolta all’ufficio anagrafe per il rilascio della carta d’identità utilizzando un nome falso. Una donna di 42 anni, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, sostituzione di persona, false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o altrui.

È accaduto a Pula, nei giorni scorsi. La donna si era recata all’ufficio anagrafe del Comune senza documenti di riconoscimento. Si era presentata con un certo nome e – secondo la ricostruzione dei carabinieri – gli impiegati le stavano inizialmente dando credito. Una dipendente di quell’ufficio, però, ha ricordato che la stessa persona si era presentata in passato con un altro nome e ha chiamato i carabinieri.

Si è scoperto così che la donna lo scorso novembre aveva presentato una denuncia di smarrimento della carta d’identità con cognome ancora diverso. I carabinieri l’hanno fermata e hanno inviato le sue impronte digitali alla banca dati AFIS, il sistema automatico di identificazione delle impronte digitali: dal controllo è emersa la reale identità della donna.

Cambiare nome e cognome è possibile solo per fondati motivi, e con una procedura nella quale interviene la Prefettura. La donna in questo caso non ha dato spiegazioni sulla scelta di cambiare il suo nome.

Giovedì, 15 febbraio 2024