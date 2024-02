Monserrato

I clienti protestavano per le auto riconsegnate con enormi ritardi



Il meccanico tenuve i mezzi in attesa di riparazione in officina e sulla strada per lungo tempo, e alla fine i clienti preoccupati hanno chiamato i carabinieri. Con le indagini si è scoperto che di quell’officina non c’era traccia sul registro delle imprese. Ora il meccanico abusivo dovrà pagare sanzioni per 5.164 euro.

Il fatto è avvenuto a Monserrato. Molte persone si erano rivolte ai militari perché l’uomo tardava enormemente a riconsegnare i mezzi ai legittimi proprietari.

Lavorando da solo, era comprensibile che non riuscisse a star dietro a tutti i lavori, ma continuava ad accettarli tutti. I mezzi quindi venivano tenuti per tempi lunghissimi presso l’officina o anche parcheggiati sulla strada, occupando il suolo pubblico.

Viste le numerose segnalazioni, i carabinieri hanno fatto le verifiche, scoprendo che il meccanico non era iscritto al registro e lavorava dunque nella totale irregolarità. Oltre al pagamento della sanzione, l’uomo dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione per proseguire con l’attività.

Giovedì, 15 febbraio 2024