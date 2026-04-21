Alcaraz: "Sinner mi rende un giocatore migliore". E lancia la sfida a Jannik... sui kart

(Adnkronos) - "Quello che posso garantire è che Sinner mi ha reso un giocatore molto migliore. Il fatto di averlo lì, il fatto di averlo come obiettivo in ogni allenamento, il cercare di limare quei piccoli dettagli che devo migliorare, soprattutto quando so che dovrò affrontarlo, è ciò che più mi fa crescere". Carlos Alcaraz non risparmia i complimenti al rivale Jannik Sinner. Il fuoriclasse spagnolo, numero 2 del ranking Atp, ha parlato così - in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport - del confronto a distanza con il campione azzurro: "Sono molto grato che sia nel circuito, perché mi spinge a dare il cento per cento un giorno dopo l’altro".

Alcaraz ha parlato anche dell'infortunio al polso, che potrebbe portarlo a saltare gli Internazionali di Roma e il Roland Garros: "Sono giorni lunghi e stiamo cercando di fare tutto il possibile. Dobbiamo fare nuovi esami nei prossimi giorni e da lì capiremo come sta evolvendo la situazione e i passi da muovere. Sto cercando di essere positivo e motivato, ma sono giorni davvero lunghi...".

Lo spagnolo ha parlato anche della sfida con Sinner... sui campi da golf: "Jannik ci sta dando dentro per sfidarmi sul green? Quando lo incontro negli spogliatoi o col suo team, parliamo molto di golf, dei campi che ci sono, di dove ho giocato, di dove dovremmo giocare. La verità è che passiamo dei bei momenti. Ci ripromettiamo sempre di provarci, di andare insieme tra un torneo e l’altro. In questo momento ovviamente non mi sto allenando molto, però sul karting sì: occhio Jannik che sto crescendo e ci sfideremo anche in pista. No, non quella di sci però".