Manca 'sistema trasporti marittimi fragile, servono misure strutturali' - Notizie

"Così come è avvenuto per la continuità aerea, anche quella marittima deve essere affrontata senza divisioni politiche: è un tema strategico per il nostro tessuto economico", così l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca a margine della presentazione dello studio "Il costo complessivo delle merci per la Sardegna", organizzata dai Riformatori sardi cui hanno partecipato oltre ai promotori, anche il vice presidente del Consiglio regionale e coordinatore del partito Aldo Salaris e Michele Cossa del Centro studi insularità dei Riformatori, l'economista e già presidente della Regione Francesco Pigliaru e l'esperto di logistica Massimiliano Manca.La titolare dei Trasporti sardi ha sottolineato la necessità di un approccio condiviso, soprattutto nei confronti del ministero, che oggi detiene le principali competenze in materia.Sul fronte delle azioni concrete, Manca rivendica un cambio di passo nella programmazione: "Stiamo cercando di colmare un gap di conoscenza e di pianificazione che per anni ha caratterizzato il settore dei trasporti. Abbiamo adottato lo scorso agosto il Piano regionale dei Trasporti, abbiamo destinato risorse all'Osservatorio, il cui servizio è stato recentemente affidato, e partiremo con un modulo specifico dedicato all'Osservatorio delle merci". Non solo monitoraggio, ma anche strumenti di lungo periodo: "Nella prossima manovra finanziaria ho richiesto le risorse per il Piano della logistica. Senza strumenti di programmazione è come navigare senza bussola. Stiamo lavorando per colmare questo vuoto".L'assessora non nasconde le criticità, aggravate dall'attuale scenario internazionale: "Le difficoltà esistono e sono strutturali. Quando un sistema già fragile, anche per la sua conformazione insulare, non è stato messo in sicurezza negli anni, basta una minima variazione, come quella legata alla crisi internazionale o ai costi energetici, per far emergere tutte le conseguenze". Per questo, spiega, sarà necessario intervenire su due livelli: "Servono misure strutturali, ma anche interventi...

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