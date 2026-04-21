"Così come è avvenuto per la continuità aerea, anche quella
marittima deve essere affrontata senza divisioni politiche: è un
tema strategico per il nostro tessuto economico", così l'assessora
regionale dei Trasporti Barbara Manca a margine della presentazione
dello studio "Il costo complessivo delle merci per la Sardegna",
organizzata dai Riformatori sardi cui hanno partecipato oltre ai
promotori, anche il vice presidente del Consiglio regionale e
coordinatore del partito Aldo Salaris e Michele Cossa del Centro
studi insularità dei Riformatori, l'economista e già presidente
della Regione Francesco Pigliaru e l'esperto di logistica
Massimiliano Manca.
La titolare dei Trasporti sardi ha sottolineato
la necessità di un approccio condiviso, soprattutto nei confronti
del ministero, che oggi detiene le principali competenze in
materia.
Sul fronte delle azioni concrete, Manca
rivendica un cambio di passo nella programmazione: "Stiamo cercando
di colmare un gap di conoscenza e di pianificazione che per anni ha
caratterizzato il settore dei trasporti. Abbiamo adottato lo scorso
agosto il Piano regionale dei Trasporti, abbiamo destinato risorse
all'Osservatorio, il cui servizio è stato recentemente affidato, e
partiremo con un modulo specifico dedicato all'Osservatorio delle
merci". Non solo monitoraggio, ma anche strumenti di lungo periodo:
"Nella prossima manovra finanziaria ho richiesto le risorse per il
Piano della logistica. Senza strumenti di programmazione è come
navigare senza bussola. Stiamo lavorando per colmare questo
vuoto".
L'assessora non nasconde le criticità, aggravate
dall'attuale scenario internazionale: "Le difficoltà esistono e
sono strutturali. Quando un sistema già fragile, anche per la sua
conformazione insulare, non è stato messo in sicurezza negli anni,
basta una minima variazione, come quella legata alla crisi
internazionale o ai costi energetici, per far emergere tutte le
conseguenze". Per questo, spiega, sarà necessario intervenire su
due livelli: "Servono misure strutturali, ma anche interventi...
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