A Eicma mostra 'Desert Queens', Meda: "Portiamo a Milano la magia della Dakar"

(Adnkronos) - "Vogliamo rappresentare in Eicma e portare a Milano la magia del deserto e la magia di questa gara eccezionale". Così il presidente dell'Esposizione internazionale delle due ruote, Pietro Meda, spiega la scelta di ospitare all'82 edizione di Eicma, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, la mostra 'Desert Queens'.

Il percorso espositivo, allestito nella porzione a Est e interamente dedicato alle moto e alle persone che hanno scritto la storia della leggendaria competizione rallistica, è stato sviluppato da Eicma con la collaborazione di Aso (Amaury Sport Organisation), organizzatore della Dakar. "In mostra ci saranno le grandi regine del deserto, quelle moto che in oltre quarant'anni hanno rappresentato un'epoca e rappresentano anche il futuro del fuoristrada", anticipa Meda.

'Desert Queens' però non si limiterà all'esposizione dei veicoli più iconici - oltre trenta le moto in mostra - ma sarà arricchita anche con memorabilia, foto e video. Saranno poi offerte al pubblico experience interattive, come l’incontro diretto con i piloti dakariani e gli approfondimenti divulgativi su navigazione, sicurezza e l’evoluzione dell’equipaggiamento tecnico, per "rappresentare in Eicma e portare a Milano la magia del deserto e la magia di questa gara eccezionale".