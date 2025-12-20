Sparatoria e coltellate a Sant’Elia: due arresti e un 17enne indagato

CAGLIARI – Si è chiuso rapidamente il cerchio attorno alla violenta lite scoppiata nella serata di ieri nel quartiere Sant’Elia, culminata con il ferimento di due persone a colpi di pistola e coltellate. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 50 e 28 anni e indagato un 17enne, ritenuti responsabili dell’aggressione.

I due arrestati sono accusati di lesioni personali pluriaggravate e porto abusivo di arma clandestina.

L’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine

Erano circa le 19.40 quando numerose segnalazioni al 112 hanno segnalato un violento litigio tra più persone nei pressi di un bar in via Schiavazzi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito anche l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Sul posto sono intervenute immediatamente diverse Volanti della Questura e gli equipaggi della Squadra Mobile, che hanno trovato due uomini feriti a terra davanti al locale.

I feriti e il ricovero al Brotzu

I due uomini sono stati soccorsi dal 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale Brotzu. Uno dei feriti era stato colpito da un proiettile al fianco sinistro e presentava anche una ferita lacero-contusa alla testa; l’altro riportava lesioni da arma da taglio alla schiena. I medici hanno riscontrato prognosi rispettivamente di 30 e 21 giorni.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini sono scattate immediatamente. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza interni al locale e alle testimonianze raccolte sul posto, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e identificato tre presunti autori.

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, l’aggressione si sarebbe consumata all’esterno del bar: uno dei tre avrebbe esploso un colpo di pistola, colpendo la vittima, mentre gli altri due sarebbero intervenuti armati rispettivamente di una katana e di un coltello, utilizzati durante l’aggressione.

All’origine del violento episodio ci sarebbe stato un precedente litigio avvenuto circa mezz’ora prima, durante il quale una delle vittime avrebbe aggredito fisicamente uno degli arrestati.

Arresti e sequestro dell’arma

Dopo l’aggressione, i tre si sono allontanati a bordo di un’auto. Successivamente, contattati dagli agenti, si sono presentati spontaneamente, ammettendo i fatti. La pistola utilizzata è stata poi rinvenuta grazie alla collaborazione di uno degli indagati.

Le indagini proseguono per chiarire ogni ulteriore responsabilità.