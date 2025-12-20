Sestu, scoperto deposito di botti proibiti: arrestato commerciante 37enne

SESTU (CAGLIARI) – I carabinieri hanno arrestato un commerciante di 37 anni, residente nell’hinterland cagliaritano, trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico artigianale, detenuto in un deposito a Sestu. L’attività era da tempo monitorata dai militari.

Durante l’intervento, i carabinieri hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari, rinvenendo circa 50 chili di artifici pirotecnici tra cui bombe carta di varia tipologia e peso, candelotti esplosivi, petardi, razzi, batterie pirotecniche ad alto numero di colpi e numerosi altri artifici.

Nel corso dell’attività è stata inoltre sequestrata la somma di 255 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Considerata l’elevata pericolosità del materiale, gli artifici sono stati posti in un locale idoneo, in attesa delle successive operazioni di distruzione affidate a personale specializzato.

Il commerciante è stato dichiarato in arresto per detenzione e fabbricazione abusiva di materie esplodenti e accompagnato in caserma, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.